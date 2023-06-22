Мишустин прилетел в Казань

Премьер-министр России, в частности, посетит авиационный завод имени С. П. Горбунова

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Казань, где посетит авиационный завод имени С. П. Горбунова и проведет совещание по развитию авиапрома.

В частности, глава кабмина осмотрит производственные помещения и ознакомится с планами развития завода. Также в программе - осмотр среднемагистрального пассажирского самолета ТУ-214 и беседа с работниками предприятия.

В завершение рабочего дня Мишустин проведет встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Мишустин уже возложил цветы к вечному огню в Парке Победы на проспекте Ямашева. Памятное мероприятие состоялось в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Как отмечается в материалах правительства к поездке премьера, мемориал памяти героям Великой Отечественной войны - это пантеон, расположенный вокруг вечного огня, с мраморными табличками с именами Героев Советского Союза. Стела Победы высотой 42 м расположена у входа в парк, у ее подножия находятся фигуры воина с мечом и матери с ребенком на руках. Стелу венчает лавровый венок.

В 2021 году в парке также состоялось открытие памятника воинам-интернационалистам. Скульптурная композиция "После боя" высотой 3,2 м (вместе со скалой-подножием - 4,5 м) изготовлена из бронзы и включает фигуры командира, стрелка и связиста.

О заводе

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова - одно из крупнейших предприятий авиационной промышленности России. Является филиалом ПАО "Туполев" и входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Основная продукция - военные и гражданские самолеты, а также товары народного потребления. Предприятие занимается проектированием, производством и испытаниями самолетов различного назначения, созданием и внедрением новых технологий для их производства, обеспечением эксплуатации и послепродажного обслуживания самолетов, подготовкой экипажей.

За годы своего существования завод выпустил 22 типа авиатехники общим числом более 20 тыс. единиц, в том числе самолеты АНТ-3, Пе-2, Ту-16, Ту-104Б, Ил-62М, Ту-22МЗ, Ту-160.

Авиазавод осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, пассажирских самолетов Ту-214, ремонт и дальнейшее совершенствование Ту-160, Ту-22М3.