Путин: потери ВСУ говорят о том, что Запад намерен воевать с РФ до последнего украинца

При этом президент России отметил, что их мобилизационный резерв конечен

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Запад может поставить Украине дополнительную технику, но мобилизационный резерв конечен, что свидетельствует о намерении западных стран воевать с РФ до последнего украинца, указал президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России.

"Я понимаю, что это предварительные данные, потому что все до конца на поле боя невозможно разглядеть, но в целом понятно. Из этого можно сделать вывод, что технику, конечно, можно поставить и дополнительно, а вот мобилизационный резерв безграничным не является", - сказал Путин, комментируя озвученные министром обороны Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым данные о потерях украинских войск в технике и личном составе.

"Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - подчеркнул президент.

В ходе совещания Путин заслушал доклад Шойгу об украинских потерях, а затем сравнил эти данные с теми, что получил Патрушев по иным каналам. "Николай Платонович, я просил вас поддерживать отношения с коллегами из различных ведомств с тем, чтобы у нас складывалась объективная картина по поводу того, что происходит", - пояснил он, попросив рассказать о том, "как это смотрится со стороны различных ведомств, принимающих участие в специальной военной операции". "Ясно, что основная ответственность лежит на министерстве обороны, но тем не менее информация скапливается и в других ведомствах", - добавил он.

По данным Минобороны и Совбеза, потери ВСУ в личном составе превысили 13 тысяч человек. Путин также поинтересовался тем, как Минобороны оценивает перспективы новых западных поставок техники.

По итогам прозвучавших докладов президент сделал акцент на том, что резервы украинской армии не исчерпаны, поэтому российские командиры при построении боевой работы должны исходить из реалий. "Надо исходить из того, что наступательный потенциал противника не исчерпан, ряд стратегических резервов пока не задействован, и прошу иметь это в виду при построении боевой работы. Исходить нужно из реалий", - заключил Путин.