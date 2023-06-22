Кремль заявил, что крайне негативно смотрит на идею отмены Дня Победы в Молдавии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что такие решения "очень больно отзываются в сердцах ветеранов"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Кремль чрезвычайно негативно относится к идее властей Молдавии отменить День победы, подобные решения больно отзываются в сердцах молдавских ветеранов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Относимся чрезвычайно негативно, - сказал представитель Кремля в общении с журналистами, комментируя такую инициативу молдавских властей. - И подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии. Конечно, это то, что вызывает искреннее разочарование".

Ранее правительство Молдавии одобрило законопроект правящей партии об отмене празднования 9 мая Дня Победы и учреждении 8 мая Дня памяти и примирения в честь павших во время Второй мировой войны. Оппозиционные партии раскритиковали это решение у парламента прошли протесты общественности, представители которых обратили внимание, что в ходе избирательной кампании президент Майя Санду обещала не препятствовать празднованию Дня Победы.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. В свою очередь, верховная рада проголосовала за перенос Дня Победы на 8 мая.