22 июня, 09:22,
обновлено 22 июня, 10:07

Песков назвал очередной ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС

Сергей Бобылев/ ТАСC
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСC

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о недавних контактах с МАГАТЭ и высокой оценке ситуации со стороны организации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть", - указал он.

Песков обратил внимание, что в самое ближайшее время запланированы контакты руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева. "Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано. Все остальное - ложь", - подчеркнул представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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