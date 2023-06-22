Песков назвал очередной ложью слова Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на ЗАЭС

Пресс-секретарь российского лидера напомнил о недавних контактах с МАГАТЭ и высокой оценке ситуации со стороны организации

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной ложью, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели - все, что хотели видеть", - указал он.

Песков обратил внимание, что в самое ближайшее время запланированы контакты руководителя МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева. "Наш диалог и сотрудничество с МАГАТЭ продолжается, мы заинтересованы в продолжении этих контактов. И МАГАТЭ заинтересовано. Все остальное - ложь", - подчеркнул представитель Кремля.