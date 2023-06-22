Песков: Запад максимально давит на Киев, чтобы он продолжал воевать до последнего солдата

При этом пресс-секретарь президента не стал говорить о неудачах ВСУ на фронте

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Страны Запада оказывают экстраординарное давление на киевские власти, чтобы они продолжали воевать до последнего украинца, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно", - сказал представитель Кремля. Таким образом Песков ответил на вопрос, приближают ли неудачи Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрнаступления начало переговоров.

При этом пресс-секретарь президента не стал говорить о самих неудачах ВСУ на фронте. "О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные и представители других соответствующих служб", - пояснил он. Ранее президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором заслушал доклады министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева о ситуации в зоне СВО, потерях личного состава и техники, которые несут украинские войска.

Выслушав эти доклады, глава государства указал на то, что дополнительную военную технику с Запада на Украину поставить можно, а мобилизационные резервы не безграничны. "Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца", - констатировал Путин.