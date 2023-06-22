В Кремле не стали комментировать обстрел Чонгарского моста со стороны ВСУ

Пресс-секретарь президента России предложил задать этот вопрос Минобороны РФ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обстрел Чонгарского моста в Крыму Вооруженными силами Украины (ВСУ), предложил задать этот вопрос Минобороны РФ.

"Нет, это вопрос в министерство обороны", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать обстрел моста.

Утром в четверг врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow по мостам на административной границе между регионом и Крымом в районе Чонгара. По данным председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, второй мост, попавший под удар украинской армии, был старый и уже не использовался. Автотранспорт перенаправляют по альтернативным маршрутам через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". Как сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Николай Лукашенко, проблем с логистикой в регионе нет.