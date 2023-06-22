22 июня, 09:39
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Провокации Киева, День Победы в Молдавии и некорректный перевод. Темы брифинга Пескова

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Развитие конфликта на Украине - удары и контрнаступление ВСУ, провокации Киева, - а также отмена Кишиневом празднования Дня Победы и проблема перевода слов президента РФ Владимира Путина стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Владимир Путин работает в Кремле, в настоящий момент он возлагает венок на Могилу Неизвестного солдата.
  • Путин уже провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
  • У президента запланировано "еще одно мероприятие", приуроченное к Дню памяти и скорби.
  • После 14:00 мск глава государства примет премьер-министра Катара Мухаммеда Аль Тани. "Речь идет о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве", в том числе по линии "стабилизации справедливых цен на энергоресурсы".

Об ударе по Чонгарскому мосту

Об оценке украинского контрнаступления

  • "О неудачах [украинских сил] все-таки должны говорить профессионалы, то есть наши военные".
  • "Что касается возможного разлада в коллективном Западе <...> - это очевидно".

Об обвинении РФ в подготовке теракта на ЗАЭС

  • Слова украинского президента о якобы подготовке российской стороной теракта с выбросом радиации на Запорожской АЭС - "это очередная ложь". "Были контакты с МАГАТЭ на месте", агентство дало высокую оценку российским специалистам.
  • РФ и МАГАТЭ продолжают контакты, заинтересованы в них. "Все остальное - ложь".

Об отмене Дня Победы в Молдавии

  • "Относимся чрезвычайно негативно". "Подобные решения, конечно, очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии". Решение "вызывает искреннее разочарование".

О некорректной передаче слов президента РФ британскими газетами

  • "Есть в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление".
  • "Основной смысл они поняли", хотя и перевели слова Путина "Хрен им" как "пусть отправляются в ад".
 
Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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