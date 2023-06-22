22 июня, 09:37

Песков заявил, что на Западе поняли суть фразы "хрен им", сказанной Путиным

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Западные страны, несмотря на трудности перевода, поняли суть слов президента РФ Владимира Путина по ядерные вооружения, уверен пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Есть и в английском языке ряд идиом, выражений и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский. И наоборот. Это нормальное лингвистическое явление. Не нужно за это оцепляться. Основной смысл они поняли", - сказал в ответ представитель Кремля.

Речь идет о выступлении президента РФ на Петербургском международном экономическом форуме. Путин тогда указал, что НАТО пытается склонить Россию к сокращению ядерных вооружений в их пользу, и заметил: "хрен им". Журналисты обратили внимание, что в западных СМИ эту идиому перевели несколько иначе. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
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