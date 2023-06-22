22 июня, 11:02
Военная операция на Украине

Справороссы отправили на отзыв законопроект о праве отрядов теробороны применять оружие

По словам депутата от фракции в Госдуме Андрея Кузнецова, документ дает возможность организовывать отряды самообороны не только во время военного положения, но и во время СВО и других военных акций

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили на отзыв в правительство законопроект, который предлагает создать отряды территориальной самообороны в приграничных регионах в период спецоперации. Проект разрешает участникам таких отрядов применять огнестрельное оружие, сообщил журналистам депутат от фракции в Госдуме Андрей Кузнецов.

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"Сегодня мы вносим на получение отзыва правительства законопроект нашей фракции, касающийся организации отрядов территориальной самообороны. Это касается приграничных территорий, которые сталкиваются с варварскими набегами. Тот законопроект, который мы разработали и вносим, дает возможность не только во время военного положения организовывать такие отряды самообороны, как это по действующему законодательству есть, но и во время специальной военной операции, а также во время других военных акций", - сказал он.

Кузнецов отметил, что законопроект вводит механизм, когда по решению президента участники территориальной самообороны наделяются правом использовать огнестрельное оружие. "Мы считаем, что это очень правильная, верная и своевременная поправка, которую нужно незамедлительно вносить в наше законодательство с учетом тех событий, которые сейчас происходят в Белгородской области и других прилегающих к конфликту областях", - подчеркнул депутат. 

Теги:
Россия"Справедливая Россия - За правду"Военная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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