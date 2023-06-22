Рогов допустил, что Украина может устроить провокации на ЗАЭС в преддверии саммита НАТО

По мнению председателя движения "Мы вместе с Россией", именно поэтому Киев так активно пытается сейчас вернуть атомную станцию в информационную повестку

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Украинские спецслужбы могут устроить провокации на Запорожской АЭС в преддверии саммита стран НАТО в Вильнюсе 11-12 июля в случае провала контрнаступления. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, комментируя утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

"Такие попытки (провокаций со стороны Украины - прим. ТАСС) могут быть предприняты", сказал Сальдо, добавив, что Киев может пойти на это "в ближайшем будущем, до начала саммита НАТО 11-12 июля, чтобы продать это странам - членам альянса как успех и продолжить получать оружие и деньги". Он отметил, что вероятность таких диверсий "велика с учетом обмеления Каховского водохранилища, сокращения его площади до старого русла Днепра". "Пересекать подобное препятствие намного легче", - пояснил он.

"Это связано с подготовкой плана "Б" на случай провала плана "А", который предусматривает успехи на запорожском направлении в рамках контрнаступления. Если план "А" не сработает, то будет реализован сценарий провокации на Запорожской АЭС: попытка ее захвата, обстрела или разрушения", - считает Рогов.

По его мнению, именно поэтому Киев так активно пытается сейчас вернуть атомную станцию в информационную повестку. "Обратите внимание, что главными авторами заявлений являются Зеленский и [начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл] Буданов. Принцип простой - не надо искать логику в том, что Россия на своей же территории подорвет сверхдорогостоящий объект стоимостью миллиарды долларов с собственными сотрудниками - гражданами России, подписавшими договоры с нынешним руководством атомной станции. Здесь работает принцип чем громче и несуразнее ложь, тем больше в нее поверят", - отметил Рогов.

Ранее Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.