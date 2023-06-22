Рябков: необходимо учитывать мнение всех стран БРИКС для приглашения внешних участников

При этом замглавы МИД РФ отметил, что решение о том, приглашать или не приглашать кого-либо, принимает ЮАР

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия считает необходимым учитывать мнение всех стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в принятии решений по приглашению внешних участников на саммит организации. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала RT.

"Конечно же, это прерогатива южноафриканской принимающей стороны приглашать или не приглашать кого-либо, но я также подчеркну, что мы все время настаиваем на всесторонних консультациях между всеми государствами - участниками БРИКС, прежде чем любые потенциальные участники могут быть рассмотрены", - сказал замминистра, добавив, что "эта позиция относится к возможной заинтересованности французской стороны в том, чтобы быть там".