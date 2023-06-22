Рябков пообещал ответные меры на военные шаги Запада

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва при этом не желает эскалации

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Россия готова предпринять все необходимые действия в ответ на шаги Запада, чтобы обеспечить свою безопасность. Об этом заявил в интервью телеканалу RT замглавы МИД РФ Сергей Рябков. При этом он отметил, что Москва не желает эскалации.

"Наши военные делают все необходимое, вне всяких обстоятельств: полеты американской стратегической авиации вблизи Санкт-Петербурга, учения или подобные мероприятия где-либо еще, мы готовы предпринять все необходимое, что нужно, чтобы обеспечить нашу безопасность. Но Россия никогда не будет прибегать к эскалации. Мы отвечаем и реагируем на входящие угрозы с полным осознанием нашей ответственности за собственную безопасность", - сказал он.

При этом дипломат подчеркнул, что Москва осознает, что, вероятно, находится в наибольшем кризисе отношений со странами Запада со времен создания НАТО.