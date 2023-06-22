22 июня, 13:03

Госдума вводит штрафы за участие в работе иностранных НПО, не входящих в реестр

Их размер составит до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 100 тыс. рублей за участие в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Речь идет о действиях, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Для граждан штрафы могут составить до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - до 100 тыс. рублей. Для иностранцев и лиц без гражданства предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей с возможностью административного выдворения за пределы РФ. 

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