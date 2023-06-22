Дума запрещает участие в работе не входящих в реестр иностранных НПО

Согласно инициативе, физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории страны только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект, вводящий запрет на участие в деятельности иностранных некоммерческих неправительственных организаций (НПО), которые не входят в соответствующий реестр.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в апреле членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в пакете с четырьмя сопутствующими инициативами, которые направлены на устранение пробелов в законодательстве о регулировании деятельности иноагентов и зарубежных НПО.

Поправки вносятся в закон "О некоммерческих организациях". Согласно инициативе, физические и юридические лица смогут участвовать в деятельности иностранной или международной некоммерческой НПО на территории РФ только со дня ее внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО. Указывается также, что в состав органов управления и иных органов иностранных НПО и их структурных подразделений не смогут входить лица, замещающие государственные или муниципальные должности.

По действующим нормам, иностранная НПО обязана в течение трех месяцев со дня принятия решения о создании на территории РФ филиала или представительства уведомить об этом Минюст. Правоспособность такого филиала или представительства возникает со дня его внесения в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных НПО.

Как отмечали авторы инициативы, в законодательстве РФ четко регламентирована процедура включения сведений о филиалах и представительствах иностранной НПО в реестр. Однако действующий порядок "не исключает осуществление ею деятельности на территории РФ, как собственными силами, так и с привлечением физических или юридических лиц, в обход действующего законодательства", отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке.

"Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос участия в деятельности на территории РФ иностранной некоммерческой неправительственной организации, сведения о структурных подразделениях которой отсутствуют в реестре", - отмечали авторы инициативы, добавляя, что новые нормы направлены на недопущение участия граждан в деятельности такой организации.