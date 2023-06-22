Госдума вводит лишение свободы за работу в незарегистрированных иностранных НПО

Его срок составит до двух лет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении свободы на срок до двух лет за повторное участие в работе или за организацию деятельности в РФ зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр. За организацию деятельности таких НПО в РФ срок лишения свободы составит до трех лет.

Документ разработали члены думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

В Уголовном кодексе появится новая статья. Теперь за участие в работе незарегистрированной неправительственной организации в России, если лицо уже привлекалось к административной ответственности за такое правонарушение, вводится уголовный штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до двух лет с потенциальной потерей права занимать определенные должности в течение пяти лет.

Также законопроектом предусмотрены обязательные работы на срок до 200 часов либо принудительные работы на срок до двух лет с возможным ограничением свободы на такой же срок. Этот состав будет распространяться не только на лиц, ранее привлеченных к административной ответственности, но и на тех, кто привлекался по статье УК РФ об организации работы нежелательных в РФ иностранных НПО.

Если речь идет про организацию работы такой НПО, то срок лишения свободы может составить до трех лет. Этот пункт будет распространяться на всех, а не только на лиц, допустивших нарушения при работе с незарегистрированными иностранными НПО. Запрет на работу на определенных должностях может составить до семи лет. Обязательные работы могут составить до 360 часов, а принудительные работы суд сможет назначить на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

В новость внесена правка (16:23 мск) — передается с уточнением срока лишения свободы за организацию работы незарегистрированных иностранных НПО, верно - до трех лет.