Посольство РФ в Британии назвало конференцию по Украине демонстрацией лицемерия Запада

В диппредставительстве считают, что мероприятие служит для скупки украинских активов

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Вторая Конференция по восстановлению Украины, которая завершилась в четверг в Лондоне, демонстрирует лицемерие Запада и служит лишь прикрытием для скупки украинских активов. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии посольства России в Великобритании.

"Конференция на тему изыскания средств на "восстановление" Украины стала красочной демонстрацией лицемерия коллективного Запада. Разумеется, Великобритания и ее союзники не нашли в себе смелости признать, что нынешняя катастрофическая ситуация на Украине является прямым следствием их собственных действий", - заявило посольство. "Ведь именно страны НАТО в 2014 году поддержали антиконституционный госпереворот в Киеве, годами саботировали минские соглашения по урегулированию на Юго-Востоке, развязали и подпитывают "конфликт по доверенности" против России, щедро снабжая киевский режим деньгами, военными советниками, разведданными и все более мощными видами вооружений. Они же запретили Киеву закончить конфликт через договоренность, которая была близка к согласованию весной 2022 года. За пафосными обещаниями "заново отстроить Украину" скрывается намерение западников и далее продолжать использовать эту страну и ее жителей в качестве инструмента борьбы против России", - пояснило дипломатическое представительство.

Как считают в посольстве России, "конференция подтвердила, что декларации мнимой заботы о благополучии Украины являются лишь прикрытием для скупки ее активов, значительная часть которых уже находится под контролем западных "благодетелей". "На фоне идущих военных действий с помпой озвученные прожекты по развитию украинской цифровой и зеленой инфраструктуры попахивают откровенной мистификацией и аферой. Что касается обещанных Киеву очередных займов, ясно, что они лягут тяжелым бременем на украинцев и лишь усугубят огромный государственный долг этой страны. По сути, ее превращают в "вечного должника", - отметили российские дипломаты.

Они назвали показательным "явное стремление Лондона переложить основное бремя расходов по "восстановлению" Украины на других, и в частности на Евросоюз". "Эта тактика не нова и, очевидно, призвана и далее ослаблять конкурентные позиции ЕС, продолжающего упорно действовать в ущерб собственным интересам", - заявили в дипломатическом представительстве.

"В отличие от Великобритании и других стран Запада наша страна последовательно и без навязчивой саморекламы занимается восстановлением инфраструктуры на территориях, которые годами подвергались обстрелам со стороны украинских националистов. Оперативно предпринимаются меры по реконструкции городов и населенных пунктов, сильно пострадавших в ходе боевых действий. В кратчайшие сроки отстроены целые районы Мариуполя и других городов, возведены сотни социальных объектов во всех новых субъектах Российской Федерации. Эти усилия будут продолжены", - заверили в посольстве.