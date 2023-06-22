Лавров и глава МИД Катара обсудили международную ситуацию

В МИД РФ сообщили, что была рассмотрена повестка дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил международную повестку с акцентом на ситуации в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и Палестине с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Была также предметно рассмотрена международная и региональная повестка дня с акцентом на ситуацию в Афганистане, Сирии, Ливии, Судане и на палестинских территориях", - указали в МИД РФ.

"В ходе состоявшейся беседы были подробно обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления многоплановых российско-катарских связей, - продолжили в МИД РФ. - При этом был подтвержден взаимный настрой на активизацию политического диалога, наращивание контактов по линии профильных экономических и инвестиционных ведомств". В российском дипведомстве добавили, что "с учетом происходящих глобальных трансформационных процессов" сторонами была отмечена важность поддержания устойчивой положительной динамики двустороннего товарооборота.

Как отмечается в сообщении, главы МИД также уделили значительное внимание обеспечению стабильности в зоне Персидского залива и "созданию в этом стратегически важном районе мира устойчивой системы коллективной безопасности".

"В завершение встречи Сергей Викторович Лавров вручил послу государства Катар в Российской Федерации Ахмеду бен Насеру бен Джасиму Аль Тани орден Дружбы, которым он награжден за большой личный вклад в укрепление российско-катарских отношений", - заключили в дипведомстве.