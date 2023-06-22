На сайте Мосгоризбиркома произошел сбой

Около 01:00 22 июня сайт работал корректно

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Официальный сайт Московской городской избирательной комиссии перестал открываться. В этом в четверг убедился корреспондент ТАСС, несколько раз попробовав зайти на страницу ресурса с помощью разных устройств, браузеров и в разные часы.

"Не удается получить доступ к сайту. Превышено время ожидания ответа от сайта http://www.mosgorizbirkom.ru", - значится на стартовой странице сайта при попытке его посетить.

Около 01:00 22 июня сайт работал корректно. На тот момент на сайте Мосгоризбиркома значилась информация, что документы в комиссию подали семь человек, выдвинув свои кандидатуры на выборах мэра столицы. Отмечалось, что все семеро представивших свои кандидатуры в порядке самовыдвижения не являются иноагентами, трое кандидатур были представлены от политических партий, четверо - самовыдвиженцы.

Выдвижение кандидатов продолжается до 6 июля.

Мосгоризбиркомом утверждено количество подписей депутатов представительных органов местного самоуправления в поддержку выдвижения кандидата на должность мэра Москвы, необходимых для его регистрации, - так называемый муниципальный фильтр. В столице это число минимально возможное и составляет 110 подписей.

О выборах

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Сергей Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению бывшего тогда президентом РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.

Депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на Единый день голосования, 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября.