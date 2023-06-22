Посольство РФ заверило Молдавию, что ход СВО определяет Минобороны России

Официальный представитель дипломатического представительства России Анатолий Лошаков отметил, что реализация спецоперации происходит не за счет заявлений представителей органов регионального самоуправления

КИШИНЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Посольство России проинформировало власти Молдавии, что ход специальной военной операции на Украине определяется Министерством обороны, а не заявлениями представителей региональных структур. Об этом заявил официальный представитель дипломатического представительства РФ Анатолий Лошаков на брифинге после состоявшегося визита в Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии.

"Довели до сведения молдавской стороны, что ход и реализация специальной военной операции определяется Министерством обороны Российской Федерации, но не заявлениями представителей органов регионального самоуправления", - сказал Лошаков.

МИДЕИ вызвало в четверг посла РФ Олега Васнецова в связи с заявлением врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о возможном российском ответе на обстрел Чонгарского моста, в контексте которого руководитель региона упомянул мосты в Одесской области на границе с Молдавией. Ранее, комментируя сегодняшний обстрел Вооруженными силами мостовых переходов между Крымом и Херсонской областью, Сальдо заявил о возможных "очень серьезных" ответных мерах, упомянув в этой связи мосты в Одесской области и в молдавских Джурджулештах, которые, по его словам, были в составе Украины, но их передал Молдове "режим [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко".