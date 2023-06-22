КПРФ выдвинула четырех кандидатов на довыборы в Госдуму

В их число также вошли участники специальной военной операции

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Участник спецоперации, который сейчас проходит реабилитацию, входит в число четырех кандидатов, выдвинутых КПРФ на дополнительные выборы в Госдуму. Об этом в четверг ТАСС сообщил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам пройдут в единый день голосования с 8 по 10 сентября. Довыборы пройдут по округам № 19 (Республика Крым), № 56 (Дивногорский, Красноярский край), № 16 (Карачаево-Черкесская Республика), № 114 (Липецкая область).

"Сегодня КПРФ выдвинула четырех кандидатов по одномандатным избирательным округам на довыборы в Госдуму. От Дивногорского округа выдвинут участник СВО, зампред Шушенского поселкового совета депутатов Дмитрий Семиренко. Он участвовал в специальной военной операции РФ на Украине в качестве добровольца и сейчас проходит реабилитацию", - сказал Афонин.

Он также сообщил, что от Крыма на выборы пойдет первый секретарь Симферопольского городского комитета КПРФ Василий Саенко, от Карачаево-Черкесии - первый секретарь комитета отделения партии в республике Кемал Бытдаев. По Липецкому одномандатному округу в кампании примет участие второй секретарь местного областного отделения партии, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Липецкой области Сергей Токарев.