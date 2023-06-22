Посол РФ заявил о наличии перспектив подключения Венесуэлы к БРИКС

Сергей Мелик-Багдасаров анонсировал выработку необходимых форматов и механизмов для получения доступа к различным инструментам объединения

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров отметил наличие перспективы подключения Венесуэлы к объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

"Безусловно, перспективы подключения Венесуэлы в том или ином формате к БРИКС имеются", - сказал он в четверг в эфире телеканала "Россия-24". "Думаю, что это будет определено непосредственными участниками, будут выработаны все необходимые форматы и механизмы, чтобы страны мира, которые действительно испытывают такую потребность и серьезный интерес к взаимодействию, получили возможность доступа к различным инструментам БРИКС", - отметил дипломат.