МИД РФ выступил за проведение встречи России и ЛАГ по ближневосточному урегулированию

В ведомстве сообщили, что коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования застопорилась на фоне одностороннего решения ЕС и США заморозить деятельность ближневосточного "квартета"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия выступила за проведение консультативной встречи Лиги арабских государств (ЛАГ), группы региональных стран и России по теме ближневосточного урегулирования, сообщили в МИД РФ.

В ведомстве заявили, что коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования застопорилась в том числе на фоне одностороннего решения ЕС и США заморозить деятельность ближневосточного "квартета".

"По итогам председательства Российской Федерации в Совете Безопасности (СБ) ООН в апреле, в том числе председательства министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН по пункту повестки дня "Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос", наша страна выступила с инициативой о проведении консультативной встречи России, ЛАГ и группы региональных государств, активно вовлеченных в досье БВУ (ближневосточного урегулирования - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в четверг.

В МИД добавили, что РФ открыта к дальнейшему обсуждению своего предложения. "Полагаем, что инициируемая нами дискуссия способствовала бы синхронизации подходов и усилий ведущих ближневосточных игроков на треке БВУ, в том числе по проблематике преодоления межпалестинского раскола, и в дальнейшем помогла бы сформировать необходимые условия для возобновления прямого палестино-израильского диалога по комплексу вопросов окончательного статуса", - отметили в МИД РФ, добавив, что инициатива направлена на придание импульса ранее принятым договоренностям по линии ООН.

При этом в дипведомстве заявили, что в последнее время на Ближнем Востоке набирает темпы положительная динамика в межгосударственных отношениях. "Указанные позитивные тенденции стали возможны благодаря взятому странами региона курсу на мирное разрешение конфликтов и противоречий в соответствии со своими национальными интересами на основе диалога и принципов добрососедства", - заключили там.