В Крыму заявили, что киевские власти жестоко расправились с российским бизнесом на Украине

По словам председателя Государственного совета республики Владимира Константинова, "практически все изъято, хозяева либо сбежали, либо убиты"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Изучение состояния российского бизнеса на Украине показало, что Киев практически полностью избавился от него и связанных с ним предпринимателей, заявил в четверг председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире телеканала "Миллет".

"Мы задали вопрос, обсуждая на рабочем совещании, сколько российской собственности вообще осталось на Украине, как к ней там отнеслись. Перед нами всплыла жуткая картина беспрецедентных расправ над бизнесом российским, которая, безусловно, замалчивается Западом на Украине. <...> Практически все изъято, хозяева либо сбежали, либо убиты, либо вообще находятся в неизвестном качестве, совершенно не поймешь, что там сейчас происходит, и [как] навести какие-то [справки]. Стало понятно, что наша толерантность, которую мы поддерживали в Крыму все 9 лет, сейчас, мягко скажем, не к месту. Особенно когда крымчане стали погибать", - сказал Константинов, отвечая на вопрос о национализации бизнеса в Крыму.

В 2022 году глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил национализировать имущество организаций и лиц, связанных с киевской властью. С осени прошлого года в республике национализировали около 750 объектов, в числе которых квартира нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в Ялте, а также собственность украинских олигархов Сергея Таруты, Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Арсения Яценюка. Также в перечень попало имущество 12 украинских банков и футбольного клуба "Динамо" Киев. Предполагается, что в 2023 году поступления в бюджет Крыма от продажи национализированного имущества украинских и других иностранных граждан составят не менее 1,9 млрд рублей.