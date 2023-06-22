Вершинин обсудил с представителем ООН выработку режима регулирования в информпространстве

В МИД РФ сообщили, что стороны обсудили "перспективы выработки универсального международно-правового режима регулирования поведения государств в информпространстве на основе представленной группой стран концепции конвенции ООН об обеспечении МИБ"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и председатель Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021-2025 Бурхан Гафур обсудили в четверг перспективы выработки универсального международно-правового режима регулирования поведения государств в информационном пространстве.

"Состоялся обмен мнениями о ходе и перспективах деятельности РГОС. Подтверждено взаимное намерение укреплять позиции Группы как центрального механизма решения вопросов международной информационной безопасности (МИБ) под эгидой ООН, содействовать выполнению ее мандата, - говорится в сообщении МИД РФ. - Отмечена важность формирования практических механизмов сотрудничества и укрепления доверия между государствами в контексте согласования параметров предложенного Россией глобального межправительственного реестра контактных пунктов для обмена информацией о компьютерных атаках/инцидентах".

В МИД РФ отметили, что стороны обсудили "перспективы выработки универсального международно-правового режима регулирования поведения государств в информпространстве на основе представленной группой стран концепции конвенции ООН об обеспечении МИБ". "Подчеркнута необходимость сохранения РГОС в качестве единой переговорной площадки по данной теме", - добавили в дипведомстве.

В министерстве отметили, что Гафур, который также занимает должность постоянного представителя Сингапура при ООН в Нью-Йорке, находился в Москве с рабочим визитом.