22 июня, 16:50
Военная операция на Украине

СФ заявил о готовности обсудить конкретные идеи по переговорам с парламентариями Украины

Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев рекомендовал коллегам "сосредоточить усилия на украинской стороне, которая сорвала предыдущие переговоры и с упорством, достойным лучшего применения, отказывается от их возобновления"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российские сенаторы пока не получали предложений от коллег из ЮАР о мирных переговорах между парламентариями России и Украины, готовы обсуждать конкретные идеи. Об этом ТАСС заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя доклад парламента Южной Африки, который выразил готовность провести такие переговоры.

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"Пока мы не получали никаких предложений такого рода по парламентской линии <...>. Если появятся конкретные идеи и предложения - обсудим. Но не ранее", - сказал сенатор.

Он также напомнил, что схожую активность проявляет и рабочая группа Межпарламентского союза по содействию урегулированию конфликта между Украиной и Россией, в состав которой входят парламентарии и ЮАР, и ОАЭ. "Мы поддерживаем рабочие контакты с этой группой, однако и в таком формате какая-либо конкретика в подходах наших парламентских партнеров пока не прослеживается", - констатировал Косачев.

Вместе с тем вице-спикер Совфеда рекомендовал коллегам "сосредоточить усилия на украинской стороне, которая сорвала предыдущие переговоры и с упорством, достойным лучшего применения, отказывается от их возобновления".

Парламент Южной Африки выразил готовность провести мирные переговоры между российскими и украинскими коллегами, эта идея встретила поддержку со стороны ОАЭ, сообщил ранее в четверг новостной портал News24 со ссылкой на доклад парламента страны. По словам автора доклада, спикера национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предполагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными. 

Теги:
Косачев, Константин ИосифовичЮАРУкраинаОАЭРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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