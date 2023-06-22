МИД РФ назвал нацистские сборища и марши нарушением международных обязательств стран

Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев заявил, что "прикрываться свободой слова не просто противоречит обязательствам этих государств, но и является очень опасным с точки зрения дальнейшей эволюции ситуации"

ЖЕНЕВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Марши в честь батальонов "Ваффен СС" и прочие сборища, на которых прославляют нацистов и их приспешников, представляют собой нарушение международных обязательств государств. Об этом заявил в четверг в Женеве в беседе с корреспондентом ТАСС директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев. Он выступил с докладом на организованной в женевской штаб-квартире ООН тематической дискуссии, посвященной 75-й годовщине Всеобщей декларации прав человека.

"Все эти нацистские сборища, шествия, марши, прославление нацизма являются никакой не реализацией права на свободу выражения мнения, так называемой свободы слова, а четко и однозначно представляют собой нарушение обязательств государств по международным договорам, в частности по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и пакту о гражданских и политических правах", - сказал Лукьянцев. "То есть такие действия должны быть запрещены и преследоваться по закону в государствах-участниках", - отметил он, добавив, что "прикрываться свободой слова не просто противоречит обязательствам этих государств, но и является очень опасным с точки зрения дальнейшей эволюции ситуации".

Лукьянцев подчеркнул, что затронутая на тематической дискуссии проблема нарушений прав человека на Украине, включая фактический запрет в этой стране на использование русского языка, является "более чем актуальной". "Ситуация только ухудшается, проблемы обостряются, принимаются новые меры на правоприменительном и законодательном уровне, то есть тенденция самая негативная", - констатировал директор департамента МИД РФ. Отсутствие же реакции Запада "только поощряет дальнейшие нарушения, потому что [у властей в Киеве] есть ощущение полной безнаказанности".

Тематическая дискуссия, посвященная 75-летию Всеобщей декларации прав человека, была организована постоянными представительствами России и Белоруссии на полях проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека.