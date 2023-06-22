Посольство РФ прокомментировало переименование автобусной остановки в Швеции

В дипмиссии считают, что "Украина должна освободиться от спонсируемого Швецией преступного режима"

СТОКГОЛЬМ, 22 июня. /ТАСС/. Украина должна стать свободной от неонацизма и преступного режима. Так посольство РФ в Швеции прокомментировало в четверг переименование расположенной рядом с дипмиссией автобусной остановки "Фюрверкарбаккен" ("Фейерверковый холм") в "Площадь свободной Украины".

"Не могли не заметить, как ранее стокгольмский скверик около посольства, а вчера - еще и расположенная рядом остановка были переименованы в "Площадь свободной Украины", - говорится в комментарии посольства в его Telegram-канале. - Нельзя не согласиться с идеологической концепцией нового названия: Украина, действительно, должна стать свободной от неонацизма, гнета "коллективного Запада" и преступного режима, поддерживаемого и спонсируемого Швецией".

Власти региона Стокгольм, в котором расположена столица страны, переименовали расположенную рядом с посольством России автобусную остановку в среду. В мае прошлого года городские власти Стокгольма установили табличку "Площадь свободной Украины" в расположенном рядом с посольством РФ парке Мариебергспаркен.

При этом в начале апреля 2022 года комиссия по названиям стокгольмской мэрии не сочла целесообразным переименование улицы, на которой находится посольство РФ. В связи с СВО РФ властям поступило несколько предложений об изменении названия "Ёрвельсгатан" на новое, которое было бы связано с Украиной. Но живущие на этой улице люди захотели сохранить прежнее, данное в честь Карлов Кристофферов Ёрвелов, отца и сына, библиотекаря - журналиста и архитектора. Комиссия предложила рассмотреть возможность переименования частей расположенного неподалеку парка Мариебергспаркен.