Захарова напомнила послу Израиля о политике бандеровцев на Украине

Официальный представитель МИД РФ отметила, что после слов Михаила Бродского "ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила послу Израиля на Украине Михаилу Бродскому о "национальной политике", которую бандеровцы на Украине проводили против еврейского населения.

Бродский ранее в интервью израильскому порталу Iton.tv заявил, что украинцы сегодня находятся "в поиске своих героев", и перечислил такие фамилии, как Бандера, Шухевич, Мельник, которые представляли Организацию украинских националистов (запрещена в РФ). Он подчеркнул, что израильский взгляд на этих личностей сильно отличается от украинского, но при этом выразил мнение, что неправильно было бы увязывать поддержку Киева с "тем, что Украина перестанет переименовывать улицы или перестанет называть героями Бандеру или Мельника".

"Раз защитников жертв Холокоста, кроме нас, больше нет, я напомню господину Бродскому о национальной политике Организации украинских националистов, которую возглавлял Степан Бандера, - написала Захарова в Telegram-канале. - Евреи на оккупированной нацистами Украине, которым эти нелюди активно помогали, были, действительно, в массе своей уничтожены, сожжены и закопаны без могил и опознавательных знаков. Всего - около 1,4 млн человек".

Захарова добавила, что после слов Бродского "ни одна организация в защиту памяти жертв Холокоста и бровью не повела".

"Про Холокост надо помнить не только потому, что он был тогда, но и чтобы его не было никогда. И не только в отношении одной национальности или религии, а в отношении всех. <...> Никто не имеет право на таких героев. Потому что это не герои, а исчадия ада, и не идентичность, а позор народа Украины. Это прославление нацизма", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.