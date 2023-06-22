Слуцкий: Украина вряд ли адекватно отреагирует на предложения парламента ЮАР о переговорах

По словам председателя комитета Госдумы по международным делам, российская сторона не раз говорила о готовности к конструктивному рассмотрению возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Перспективы предложения парламентариев из ЮАР о переговорах с Украиной не просматриваются, на это вряд ли последует адекватная реакция со стороны Киева. Такое мнение в беседе с ТАСС в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"К инициативам мирных переговоров парламента Южной Африки стоит отнестись со всем вниманием, особенно в контексте недавнего визита миссии представителей африканских стран в Киев и Москву. Российская сторона не раз говорила о готовности к конструктивному рассмотрению возможностей дипломатического урегулирования украинского конфликта", - отметил депутат.

Однако, продолжил он, "режим [президента Украины Владимира] Зеленского, который вышел из стамбульских договоренностей по указке Вашингтона, продолжает блокировать любые предпосылки для возврата за стол переговоров".

"Перспективы здесь особо не просматривается. Не думаю, что последует адекватная реакция украинского режима, исходя из того, что мы видим и слышим из Киева сегодня", - резюмировал Слуцкий.

Парламент Южной Африки выразил готовность провести мирные переговоры между российскими и украинскими коллегами, эта идея встретила поддержку со стороны ОАЭ, сообщил ранее в четверг новостной портал News24 со ссылкой на доклад парламента страны. По словам автора доклада, спикера национальной ассамблеи ЮАР Носививе Маписа-Нкакулы, для организации встречи украинских и южноафриканских парламентариев предполагается направить им послания с предложением конкретных мест для обсуждения вопросов ядерной и продовольственной безопасности, охраны экологически уязвимых объектов и обмена военнопленными.