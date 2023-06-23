Патрушев выступит на первой встрече секретарей совбезов формата Россия - Центральная Азия

В Алма-Ате секретарь Совета безопасности РФ также примет участие в очередных российско-казахстанских консультациях по безопасности

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев отправляется с визитом в Казахстан.

Как сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ, в пятницу Патрушев примет участие в первой встрече секретарей советов безопасности России и стран Центральной Азии.

Ранее встречи в таком формате проходили на уровне глав государств и министров иностранных дел. Диалоговый механизм был запущен по инициативе России в 2019 году. С тех пор состоялось шесть министерских встреч.

В октябре 2022 года прошел первый саммит. Он был приурочен к 30-летию дипломатических отношений России со всеми пятью центральноазиатскими государствами (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан). На нем обсуждалось расширение сотрудничества.

Российско-казахстанские консультации

Кроме того, в Алма-Ате Патрушев примет участие в очередных российско-казахстанских консультациях по безопасности.

В прошлый раз секретарь Совбеза лично встречался со своим казахстанским коллегой Гиазатом Нурдаулетовым в ноябре 2022 года. Тогда они обсудили дальнейшее сотрудничество между двумя странами, отдельно уделив внимание противодействию неонацизму, экстремизму, терроризму и нелегальной торговле оружием.

Секретарь Совбеза Казахстана также отмечал, что необходимо как можно скорее урегулировать ситуацию в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ.