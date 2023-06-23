В "Росэнергоатоме" заявили, что Киев может пойти на провокации на ЗАЭС по сценарию Запада

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа подчеркнул, что провокация со стороны Украины возможна в любое время

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Украинские спецслужбы могут устроить любую провокацию на Запорожской АЭС, сценарий которой подготовят на Западе. Об этом заявил корреспонденту ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации.

"Украина способна устроить любую провокацию, сценарий которой подготовят ее западные хозяева. При этом украинский режим - есть такое выражение в русском языке "ничтоже сумняшеся" - лжет, как дышит. Включая их главаря, который именует себя президентом", - сказал он.

Советник главы "Росэнергоатома" также обратил внимание, что заявление начальника Главного управления разведки МО Украины Кирилла Буданова о том, что РФ якобы заминировала пруд-охладитель ЗАЭС, опровергли в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). "Даже инспекторы миссии МАГАТЭ, которые, как правило, хранили молчание, когда из Киева, как из ушата, лился поток дезинформации, уже это опровергли", - указал он.

Отвечая на вопрос, возможна ли такая провокация 23 июня во время переговоров в Калининграде между гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и главой госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым, Карчаа отметил, что она возможна "в любое время". "Но мы уверены в наших военных, в их профессионализме, мужестве и способности отразить любой удар врага", - подчеркнул он.

Как отмечается в заявлении Гросси по ситуации на Украине от 21 июня, размещенном на сайте агентства, делегация МАГАТЭ во время посещения Запорожской АЭС "не обнаружила на станции мин". В то же время, указывается в документе, МАГАТЭ известно о предыдущих установках мин как за пределами ЗАЭС, так и в определенных местах внутри нее, что было сделано, по объяснению сотрудников службы безопасности станции, в оборонительных целях. По оценке МАГАТЭ, хотя наличие взрывных устройств не соответствует стандартам, основные функции безопасности ЗАЭС не будут существенно затронуты, указывалось в заявлении Гросси.

Ранее Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о визите Гросси в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление президента Украины очередной ложью.