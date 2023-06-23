Антонов назвал абсурдными спекуляции сенаторов США о возможном применении Россией ТЯО

Подобной риторикой американская элита демонстрирует некомпетентность в стратегической сфере, считает посол РФ в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Спекуляции американских сенаторов о возможном применении Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) абсурдны, РФ была и остается ответственной ядерной державой. С таким заявлением выступил в четверг посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя подготовленную Сенатом Конгресса резолюцию с призывом приравнять якобы возможное применение Россией ТЯО на Украине к нападению на Организацию Североатлантического договора (НАТО).

"Спекуляции о возможном применении Россией ТЯО абсурдны. Подобной дешевой риторикой местная элита демонстрирует абсолютную некомпетентность в стратегической сфере", - убежден он. Дипломат отметил, что Москва размещает ТЯО в Белоруссии на законных основаниях, не нарушив ни одного международного обязательства. "Сделали ровно то, что делают американцы на протяжении десятилетий, размещая ядерные бомбы на территории европейских союзников", - заметил Антонов.

"Внесенный на рассмотрение верхней палаты Конгресса двухпартийный проект резолюции как своего рода ответ на "угрозу", якобы исходящую от российского ТЯО в Белоруссии, - очередное проявление слепой ненависти к нашей стране. Авторам новой инициативы не терпится еще глубже вовлечь Соединенные Штаты в конфликт на Украине", - подчеркнул представитель РФ в США.

Посол не сомневается, что такие действия выходят за пределы "очередной безумной инициативы американских сенаторов-русофобов" и являют собой "образчик того, кто действительно ведет линию на прямой глобальный конфликт между Россией и странами НАТО во главе с США". "Провокационные и недальновидные" высказывания американских сенаторов ведут лишь к "эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте", считает он. "Россия была и остается ответственной ядерной державой, которая как постоянный член Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за мир и международную безопасность", - отметил Антонов.

Резолюция Сената

В четверг сенатор Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина) сообщил, что в верхней палате Конгресса была подготовлена резолюция, согласно которой, если "Россия или Белоруссия или доверенное лицо России подорвет ядерное устройство на Украине <...>, то такое нападение следовало бы рассматривать как нападение на саму НАТО". Вместе с Грэмом резолюцию, не имеющую обязательной силы, разработал Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут).

Президент РФ Владимир Путин 25 марта заявил, что Россия по просьбе Белоруссии разместит свое тактическое ядерное оружие в республике, как это давно делают США на территории своих союзников. Москва уже передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 9 июня на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко Путин сообщил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7-8 июля завершится подготовка сооружений для него.