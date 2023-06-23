В "Росэнергоатоме" указали на рост вероятности попытки силового захвата ЗАЭС

Советник гендиректора концерна Ренат Карчаа подчеркнул, что страшен не сам захват, а риски заражения десятков тысяч квадратных километров территорий

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит провокацию на Запорожской АЭС, - это попытка подготовить общественность к последствиям возможного ядерного инцидента в результате силового захвата. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Он уточнил, что Зеленский хочет заранее переложить на Россию ответственность за то, что сам хочет организовать. "Истерика вокруг ЗАЭС, в которую включился Зеленский, позволяет сделать вывод, что речь идет о превентивной информационной подготовке, связанной с последствиями их попытки силового захвата. Вероятность попытки силового захвата станции, по моему прогнозу, в значительной мере возросла. Но страшен не сам силовой захват, а те риски радиационного заражения многих десятков тысяч квадратных километров, которые могут наступить в результате применения военной силы, включая все, что относится к огневому поражению", - сказал он.

По его мнению, киевскому режиму, полностью провалившему контрнаступление, теперь нужно каким-то образом отчитаться перед коллективным Западом. "Их реальные хозяева натравливают на продолжение боевых действий, и безумный украинский режим может предпринять попытку силового захвата под прикрытием ими же придуманной истории про "спасение мира от атомной угрозы". Именно для этого они вбрасывают ложную информацию и нагнетают истерику", - считает он.

При этом советник гендиректора концерна подчеркнул, что Зеленский не задумывался о том, что "радиационное заражение не знает границ", когда украинские военные наносили артиллерийские удары по инфраструктуре Запорожской АЭС, например по сухому хранилищу отработавшего ядерного топлива и по помещению хранения свежего ядерного топлива. "Они использовали и продолжают использовать ЗАЭС для решения своих задач, и их не волнует ядерная безопасность. Однако игры с атомными объектами недопустимы", - отметил он.

Ранее Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью.