Глава Новосибирской области подал документы на выборы губернатора

Голосование пройдет с 8 по 10 сентября

НОВОСИБИРСК, 23 июня. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подал документы в избирком на выборы главы региона. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале облизбиркома в пятницу.

"Документы о выдвижении на выборы губернатора Новосибирской области представил кандидат от партии "Единая Россия" Андрей Травников", - говорится в сообщении.

Он был избран главой региона в 2018 году.

Голосование на выборах губернатора в Новосибирской области будет трехдневным и назначено на 8, 9 и 10 сентября. Выдвижение кандидатов продлится с 14 по 28 июня. Ранее документы в избирком подали бывший заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин ("Коммунисты России"), депутат Горсовета Новосибирска Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания региона Роман Яковлев (КПРФ), бизнесмен и владелец ТРЦ Владислав Плотников (СЗРП).

Как отметили в избиркоме, теперь кандидатам предстоит собрать не менее 257 подписей (максимум 269), из которых 50 (максимум 52) - глав и депутатов не менее 27 муниципальных районов и городских округов.