В ЛНР сообщили о переброске оперативных резервов ВСУ под Купянск

Состояние перебрасываемой военной техники свидетельствует о том, что она еще не участвовала в боевых действиях, уточнил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает оперативные резервы в город Купянск в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На купянское направление противник перебрасывает оперативные резервы. С северо-западного направления в направлении населенного пункта Купянск отмечено движение колонн вооруженных формирований Украины. В состав колонн входят автомобильная и бронированная техника. Также на тралах отмечены танки. В грузовых автомобилях везется личный состав и материальное имущество", - сказал он со ссылкой на данные, полученные от разведки РФ.

Собеседник агентства отметил, что состояние военной техники свидетельствует о том, что она еще не участвовала в боевых действиях.

Ранее в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили за сутки две украинские диверсионно-разведывательные группы на купянском направлении. ВСУ потеряли за сутки на данном направлении до 30 военных, американскую самоходку Paladin и бронетранспортер.