Совбез РФ: Запад пытается испортить отношения между Россией и Казахстаном

Заместитель секретаря Совбеза России Алексей Шевцов подчеркнул, что англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в СНГ

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Страны Запада стремятся оказать негативное влияние на отношения России и Казахстана, прямо и бесцеремонно вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявил в пятницу заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности.

"На российско-казахстанские отношения стремятся оказать негативное влияние страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети. Это является прямым и бесцеремонным вмешательством во внутренние дела независимых государств", - сказал он.

Как отметил Шевцов, российско-казахстанские отношения основываются на вековых традициях дружбы и на обширной нормативно-правовой базе. "В текущем году исполняется 10 лет со дня подписания основополагающего договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Поступательно укрепляются экономические, политические и культурные связи", - обратил внимание заместитель секретаря Совбеза РФ.

Шевцов добавил, что англосаксы привыкли паразитировать на всем мире, поэтому видят угрозу в укреплении сотрудничества между странами СНГ.

"Следует четко понимать: укрепление сотрудничества между странами постсоветского пространства несет непосредственную угрозу неоколониальным амбициям англосаксов, которые привыкли паразитировать на остальном мире. Их методы известны и хорошо изучены - давление, шантаж, провокации, а также разжигание конфликтов. И в России, и в Казахстане это хорошо знают", - сказал он.

Шевцов подчеркнул, что Россия и Казахстан плечом к плечу противостоят современным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии, включая терроризм, экстремизм, транснациональную организованную преступность, контрабанду оружия и наркотрафик.

"Это сотрудничество будет укрепляться и расширяться в интересах наших государств", - заключил он.