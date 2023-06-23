Марочко заявил о ежедневных попытках ВСУ прорвать оборону РФ под Артемовском и Кременной

Российские военные успешно отражают все атаки, отметил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала текущей недели ежедневно предпринимают попытки прорыва линии обороны сил РФ в районе городов Артемовск (украинское название - Бахмут) в ДНР и Кременной в ЛНР, но российские военнослужащие успешно отбивают все атаки противника. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"С начала текущей недели вооруженные формирования Украины ежедневно предпринимают многочисленные попытки наступать на наши оборонительные порядки в районе Артемовска и Кременной. Все атаки успешно отражаются", - сказал он.

"В ходе отражения атак самыми результативными методами борьбы для сбития темпа наступления противника стали тяжелые огнеметные системы, а также оперативно-тактическая и армейская авиация", - подчеркнул Марочко.

Ранее военный эксперт из ЛНР полковник Виталий Киселев сообщал ТАСС, что российские военнослужащие 20 июня взяли в плен более 20 солдат ВС Украины на кременском направлении.