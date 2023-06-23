Марочко: ВСУ почти неделю не эвакуируют тела погибших в районе Серебрянского лесничества

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке отметил, что находящимся в непосредственной близости к украинским позициям российским военнослужащим "приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками для устранения трупного запаха"

ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти неделю не эвакуируют тела сослуживцев, погибших в результате боестолкновений в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В результате активных боевых действий в районе Серебрянского лесничества нашими подразделениями ликвидировано большое количество украинских боевиков. Некоторая часть из них уже около недели лежит на поле боя, эвакуационные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не проводятся", - сказал он.

Марочко отметил, что на участках, где позиции сил РФ находятся в непосредственной близости к позициям ВСУ, российским военнослужащим "даже приходится пользоваться ватно-марлевыми повязками и применять другие способы для устранения трупного запаха".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России отразили в течение суток пять атак украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Кузьмино и в Серебрянском лесничестве.