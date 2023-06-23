23 июня, 06:04,
обновлено 23 июня, 06:37
Военная операция на Украине

Рябков назвал слова Зеленского по Запорожской АЭС очередной попыткой очернить Россию

Антон Новодережкин/ ТАСС
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
© Антон Новодережкин/ ТАСС

По словам замглавы МИД РФ, Киев пытается прикрыть свои террористические действия

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС (ЗАЭС), являются очередной попыткой очернить РФ и прикрыть собственные преступные террористические действия. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

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"В данном случае на лицо очередная попытка очернить Россию, приписать нам несуществующие намерения, а заодно - прикрыть свои преступные, а по факту - террористические действия, которые представляют собой серьезную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжелого инцидента", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что Москва предостерегает Киев от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС. "Мы предостерегаем Киев от такого рода действий. И мы вновь призываем МАГАТЭ и его руководство, используя присутствие экспертов этой организации непосредственно на станции, фиксировать все случаи нападений с украинской стороны, не закрывать на это глаза и четко констатировать, кто виноват в происходящем и откуда реально исходит угроза для этого объекта", - указал Рябков.

Замглавы МИД РФ также подчеркнул, что именно Украина "позволяет себе любые провокации и на протяжении многих месяцев подвергает серьезной опасности эту крупнейшую в Европе станцию".

Ранее Зеленский заявил, что оповестил США, Бразилию, Индию, Китай, страны Европы, Востока и Африки о якобы готовящемся Россией теракте на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Свое видеообращение он опубликовал буквально через несколько часов после того, как появилась информация о том, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет в РФ 23 июня. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского очередной ложью. 

Теги:
УкраинаРоссияРябков, Сергей АлексеевичЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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