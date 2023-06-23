Рябков: "самолетная коалиция" Запада ищет способы нанести России максимальный урон

Замглавы МИД РФ считает, что программы обучения украинских летчиков не дадут результата

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Программы обучения украинских летчиков не дадут результата для Запада, заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД России Сергей Рябков.

Ранее в Пентагоне сообщили, что власти Дании запросили у США поддержку в вопросе обучения украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

"Никакие программы обучения летчиков, независимо от того, какие страны НАТО участвуют в этих программах, искомого эффекта не дадут. Чем быстрее там поймут провальность своего курса, признают невозможность достижения их цели нанесения так называемого стратегического поражения России, тем лучше для них же", - подчеркнул замминистра иностранных дел России.

По словам Рябкова, "самолетная коалиция" Запада продолжает искать способы, как нанести максимальный урон РФ и ее силам, участвующим в специальной военной операции (СВО). "Продолжается линия [Запада], о которой мы говорили многократно, на ведение тотальной войны гибридного характера с Россией руками Украины и украинцев. Результаты достигнуты не будут", - указал замглавы МИД.

Он также отметил, что РФ не ставит никаких других задач в рамках СВО, кроме тех, которые были заявлены ранее. "Мы продолжим последовательно действовать в соответствии с установками, которые сформулировал президент [РФ Владимир Путин] и [которые] неоднократно излагались. У нас нет никаких других задач, кроме тех, которые поставлены перед СВО", - сказал Рябков.