Рябков заявил об усилении попыток США вовлечь Индию в свои геополитические построения

В Москве уверены, что Нью-Дели полностью осознает риски идей Вашингтона по хабу для обслуживания и ремонта американских военных кораблей и самолетов в Индии, отметил замглавы МИД РФ

СОЧИ, 23 июня. /ТАСС/. Москва уверена, что Нью-Дели полностью осознает риски идей США по хабу для обслуживания и ремонта их военных кораблей и самолетов в Индии. Об этом заявил в пятницу ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я, конечно, не могу не констатировать, что США предпринимают усиливающиеся попытки вовлечь Индию в свои геополитические построения. Для этого формируется разного рода структуры: формальные и неформальные. Подтягивание Индии предпринимается и другими западными странами. Я уверен, что наши индийские партнеры, будучи весьма опытными и точно разбирающимися в хитросплетениях современной мировой политики, полностью отдают себе отчет в том, с какими рисками может быть это все сопряжено", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают намерения США создать в Индии центр для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов.

По словам высокопоставленно дипломата, военно-техническое сотрудничество США и Индии развивается. "Процесс довольно динамичный. При этом Индия была и остается одним из наших крупнейших партнеров в этой области", - добавил он.

Рябков отметил, что Россия продолжит углублять партнерство с Индией, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, несмотря ни на какие "американские происки". В области ВТС, по словам замглавы МИД РФ, у Москвы и Нью-Дели есть ряд перспективных проектов, к работе в этом направлении индийская сторона также проявляет значительный интерес.