Посольство РФ оспорит в Верховном суде Австралии решение о расторжении договора аренды

В российской дипмиссии отметили, что пока не могут сказать, как скоро будет рассмотрен иск

СИДНЕЙ, 23 июня. /ТАСС/. Посольство России в Австралии оспорит в Верховном суде страны акт австралийского парламента об одностороннем расторжении договора аренды участка для нового здания диппредставительства. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в дипломатической миссии.

"Мы обратились в Верховный суд Австралии с просьбой признать принятый парламентом этой страны закон о расторжении договора аренды, заключенного в 2008 году, недействительным", - указали в дипмиссии, отметив, однако, что "пока сложно сказать, как скоро этот иск будет рассмотрен".

В Министерстве внутренних дел Австралии сообщили, что "Российская Федерация проинформировала Содружество о своем намерении начать судебное разбирательство и оспорить действительность законодательства на конституционных основаниях". "Обращение России в суд не стало для нас неожиданностью, мы полагаем, что это часть их плана действий", - заявил пресс-секретарь МВД.

Впервые австралийские власти попытались расторгнуть договор аренды участка для строительства нового комплекса российского посольства в Канберре в августе 2022 года. В качестве причины был указан тот факт, что РФ не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения и "незаконченная стройка вредит общей эстетике, значимости и респектабельности района". Российская дипмиссия оспорила это решение, и 31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии отменил его, однако уже 15 июня австралийское правительство, сославшись на "рекомендации, касающиеся интересов национальной безопасности", провело через парламент закон, позволяющий Канберре расторгнуть договор в одностороннем порядке.

В посольстве России назвали решение Канберры "очередным шагом [премьер-министра] Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Австралия, аннулировав договор аренды участка, "усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики" и пытается быть отличницей на этом пути. Он также указал, что российская сторона учтет новый недружественный выпад и "будет вести себя соответствующим образом".