23 июня, 07:25,
обновлено 23 июня, 07:45

Чернышов подал документы для выдвижения на выборы мэра Москвы

Вице-спикер Госдумы сообщил, что документы приняли

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пятницу лично подал документы в Московскую городскую избирательную комиссию (Мосгоризбирком) на выдвижение кандидатом от ЛДПР на выборы мэра столицы.

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"Сегодня очень важный для партии ЛДПР день. Мы официально выдвинули, подали документы в Мосгоризбирком, и эти документы приняли", - сказал журналистам Чернышов.

21 июня московское отделение ЛДПР на внеочередной конференции единогласно выдвинуло Чернышова в качестве кандидата в мэры столицы.

Борису Чернышову 32 года. Он занимает должность заместителя руководителя высшего совета ЛДПР и вице-спикера Госдумы.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября. 

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