Матвиенко: Запад провоцирует обострение в Косове и Метохии для давления на Белград

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия поддерживает руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Западные страны провоцируют обострение ситуации в Косове и Метохии, чтобы усилить давление на политическое руководство в Сербии, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Западные державы методично, раз за разом провоцируют обострение ситуации в Автономном крае Косово и Метохия (Республика Сербия), чтобы усилить давление на политическое руководство в Белграде, принудить его отказаться от коренных национальных интересов, пожертвовать дружественными отношениями с братской Россией и другими традиционными партнерами", - отметила Матвиенко, заявление которой опубликовано в пятницу на официальном сайте Совфеда.

Она добавила, что прямыми виновниками "разгула антисербского насилия" в этой провинции фактически являются Вашингтон и Брюссель. "Они годами попустительствовали албанским ультранационалистам и сегодня, когда льется кровь, лишь притворяются миротворцами. В этом проступает полная несостоятельность в балканских делах того самого Запада, который претендует на роль проводника демократических ценностей, держателя рецептов благополучия и развития, а в реальности глубоко меркантилен, заинтересован подчинить Балканы своей воле и имперским интересам", - подчеркнула Матвиенко.

По словам Матвиенко, "косовоалбанские радикалы" ведут дело к новому драматичному конфликту в регионе. При этом США "при помощи НАТО и безвольного Евросоюза" энергично их в этом поощряют, уверена спикер Совфеда. "Заигрывание с Приштиной ведет к росту числа атак на сербов, дальнейшим притеснениям Сербской православной церкви в Косове и Метохии, возвращению практики масштабных этнических чисток", - пояснила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия поддерживает руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны, его приверженность международно-правовым основам косовского урегулирования.

"Всецело поддерживаем руководство Сербии в отстаивании суверенитета и территориальной целостности страны, его твердой приверженности международно-правовым основам косовского урегулирования. В этот сложный период подставляем плечо коллегам в Народной скупщине, готовы прийти на помощь в трудную минуту. Призываем парламентариев на Балканах и в Европе, всех, кто правильно понимает суть происходящего в Косове и Метохии, выступить в защиту справедливости и правды, против угнетения и агрессии", - отметила Матвиенко.

"Только разумный, ответственный подход официального Белграда и лично президента Александара Вучича позволяет сохранять хрупкий мир, несмотря на грубый нажим и угрозы извне, попытки возбудить внутри самой Сербии протестное движение, чтобы под фейковыми лозунгами дестабилизировать страну, создать атмосферу неуверенности, разрушить единство общества и ввести его в состояние хаоса. Запад ни на йоту не отклоняется от печально известных калек геополитической инженерии, ведущих к утере самостоятельности государств и в конечном счете к их разрушению", - добавила она.