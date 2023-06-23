Нарышкин заявил о планах Киева начать в 2022 году "карательную операцию в Донбассе"

По словам главы СВР, она должна была начаться "с подсказки западных хозяев" Украины в феврале-марте

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Киевский режим планировал с подсказки своих западных хозяев начать в феврале-марте прошлого года карательную операцию в Донбассе. Об этом заявил в пятницу председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной подведению итогов V Международной просветительской акции "Диктант Победы".

"Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить. После того как специальная военная операция началась, в результате действий наших военных были обнаружены, скажем так, документы, говорящие о том, что действительно Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля - в начале марта (прошлого года - прим. ТАСС) начать по сути карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса", - указал он.

Кроме того, Нарышкин напомнил о ситуации с минскими соглашениями и с предложениями российской стороны о гарантиях безопасности. "Несмотря на заключенные, подписанные минские соглашения, результатов этих соглашений не было, поскольку ни гаранты минских соглашений со стороны киевского режима в лице Франции и Германии, ни киевский режим в течение этих восьми лет минские соглашения не выполняли. А потом, как вы знаете, все эти деятели заявили о том, что минские соглашения и нужны были для того, чтобы потянуть время, чтобы Украина нарастила военные мускулы, - добавил он. - Ну и кроме того, события конца 2021 года показали, что западные так называемые бывшие партнеры ни в коем случае не соглашаются на предложения российской стороны о гарантиях безопасности, о создании настоящего режима безопасности на Европейском континенте".

"Все это и стало причинами для специальной военной операции", - резюмировал Нарышкин.