По данным силовых структур региона, при участии иностранных СМИ будет подготовлена серия видеосюжетов, свидетельствующих о якобы большом количестве погибших среди мирного населения в прифронтовой зоне в результате действий российской армии

МЕЛИТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Силовики Запорожской области получили данные о подготовке Киевом в городе Гуляйполе серии постановочных видеосюжетов с участием иностранных СМИ о якобы большом количестве погибших среди мирных жителей в результате действий ВС РФ. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.

"Украинская сторона готовит акцию по компрометации ВС РФ. При участии иностранных СМИ будет подготовлена серия видеосюжетов, свидетельствующих о якобы большом количестве погибших среди мирного населения в прифронтовой зоне в результате действий российской армии", - сказал представитель силовых структур.

По его словам, силовики владеют данными о доставке в Гуляйполе манекенов различного роста и об ожидании в ближайшее время журналистов бельгийского телевидения "для подготовки материалов провокационного характера".

Киев уже не раз прибегал к подобным инсценировкам, распространяя фейки о якобы найденных массовых захоронениях в Буче, Купянске, Херсоне. В Минобороны России 3 апреля 2022 года опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта прошлого года, а так называемые свидетельства преступлений появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче "фейковой атакой".