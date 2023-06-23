Захарова: запрет ЕС на экспорт в РФ автомобилей приведет к росту отечественного автопрома

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Предусмотренный 11-м пакетом санкций ЕС запрет на экспорт в РФ автомобилей класса люкс приведет лишь к росту отечественного автопрома. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что "ЕС расширил запрет на экспорт в Россию автомобилей класса люкс, а также на все электро- и гибридные автомобили, в том числе б/у". "Интересно, как это вяжется с их же посылом о нанесении "стратегического поражения России и сдерживании Китая", - написала Захарова в своем телеграм-канале. - Кроме как к неминуемому росту отечественного автопрома, в том числе с использованием китайских комплектующих, это ни к чему привести не может".-