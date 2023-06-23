Патрушев заявил, что Запад возрождает нацизм и повторяет путь Гитлера

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Запад пытается уничтожить и расчленить Россию, лишить самостоятельности республики постсоветского пространства, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами из стран Центральной Азии.

Он обратил внимание, что вчера была одна из самых трагических дат в общей истории республик бывшего Советского Союза. 22 июня 1941 года страна столкнулась с "вероломным вторжением немецко-фашистских войск при поддержке армий практически всех стран Западной Европы", и "на протяжении почти четырех лет многонациональный Советский Союз сплоченно приближал Великую Победу".

"Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР", - указал Патрушев.