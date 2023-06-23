Патрушев: НАТО хочет создать в Евразии "полыхающее пространство" из стран-марионеток

Запад оказывает беспрецедентное давление на страны Центральной Азии, отметил глава СВР

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. США и страны Запада нацелены на создание в Евразии "полыхающего пространства" из подконтрольных им стран-марионеток, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия".

"В своей необъявленной войне против России США и другие страны Запада используют не только Украину. Они оказывают беспрецедентное давление на страны Центральной Азии в попытке добиться разрушения их отношений с Россией и развала интеграционных объединений - ОДКБ, СНГ и ЕАЭС", - сказал Патрушев.

"Долгосрочная цель западников - создать на территории Евразии полыхающее пространство с противоборствующими государствами, которые они стремятся превратить в своих колониальных вассалов и марионеток", - заявил секретарь СБ РФ.