23 июня, 08:47,
обновлено 23 июня, 09:02

Патрушев: Запад пытается манипулировать афганским подпольем террористов в своих интересах

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки и Великобритания пытаются манипулировать террористическим подпольем в Афганистане в своих интересах, это провоцирует напряженность на центральноазиатских границах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Фактор угроз для центральноазиатских стран со стороны Афганистана западники стремятся использовать в своих интересах. Американцы и англичане пытаются манипулировать в своих интересах террористическим подпольем в Афганистане, провоцируя напряженность на границах с центральноазиатскими странами", - сказал он на встрече с коллегами из Центральной Азии. 

Теги:
АфганистанСШАВеликобританияРоссия
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