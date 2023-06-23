Патрушев: Запад пытается манипулировать афганским подпольем террористов в своих интересах

АЛМА-АТА, 23 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки и Великобритания пытаются манипулировать террористическим подпольем в Афганистане в своих интересах, это провоцирует напряженность на центральноазиатских границах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

"Фактор угроз для центральноазиатских стран со стороны Афганистана западники стремятся использовать в своих интересах. Американцы и англичане пытаются манипулировать в своих интересах террористическим подпольем в Афганистане, провоцируя напряженность на границах с центральноазиатскими странами", - сказал он на встрече с коллегами из Центральной Азии.